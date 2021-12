Maratónico festival cultural de 24 horas en Tuxtepec este fin de semana

-El festival es organizado por la Asociación Tochtepetl, habrá diferentes artistas a partir de las 6:00 de la mañana del sábado 18 de diciembre hasta las 6:00 de la mañana del domingo 19, en el parque Juárez.

Ángel Camarena

Tuxtepec, Oaxaca. – Con la finalidad de exaltar la cultura de la región de la Cuenca, la asociación Tochtépetl llevará a cabo un festival de 24 horas en el parque Juárez de Tuxtepec este fin de semana.

El vicepresidente de la asociación Tochtepetl A. C. José Luis López Soriano, indicó que la fiesta cultural inicia el próximo 18 de diciembre a las 6:00 horas y terminará al día siguiente, por lo que durante la jornada se contará con decenas de artistas de la región e invitados de otras regiones.

Participaran artistas plásticos de San Pedro Ixcatlán, San José Chiltepec, Valle Nacional, Tuxtepec; además de Roberto Fernán, Pedro Alvízar, Rosy y Estefani Bracamontes, la pintora Isabela Amos, Valentino de Oaxaca, Laura Apolinar Marco Antonio Mina, José Bajacum, Markoa Vázquez y Cervantes.

Otro grupo de los participantes son los literatos como Ávila Galán, Reynaldo Carballido, el Indio Istmeño, Ontiveros, Gabino Pérez y Ascencio Martínez.

Este festival se realiza con bajos recursos y propios con el objetivo de impulsar el crecimiento cultural, en donde además de las representaciones tradicionales, también habrá participantes en la música, con marimba, música tradicional. Una presentación del grupo de son jarocho de Alma Costeña, del director Nemesio Reyes con la maestra Rosalba Ordaz, bailarina de fandango, entre otros grupos tradicionales para que los más jóvenes conozcan y el público disfrute de esta gran oportunidad.

Además, se dará el espacio a géneros modernos como el Rap, del cual hay varios exponentes en la región y el hip hop. También tendrán espacio los artistas de tutuajes y grafiti.

Cabe mencionar que durante el festival habrá exposiciones culturales artesanales y también se realizará la rifa de un cuadro donado por el maestro Lauro Apolinar pintor de Chiltepec la cual financiará el viaje a la marimba Renacimiento de San Lucas Ojitlán y el artista plástico Markoa Vázquez también donará una obra para fines sociales.

Dicho evento, aseguran, se realizará bajo los protocolos de sanidad, para salvaguardar la salud de artistas y visitantes, se pedirá el uso obligatorio de cubrebocas además de que se estará sanitizando, dicho evento es en un área pública, aunque se tendrá un control de acceso para mitigar el posible contagio de la enfermedad.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario