Locatarios de “Centro Comercial Reforma” se ampararán ante posible desalojo

-Señalan que el edil Oswaldo García Jarquín quiere entregar el inmueble a los sindicatos como pago de la deuda que tiene con ellos.

Mario Romero/Jorge Acevedo

Oaxaca de Juárez, Oaxaca.- Los locatarios del Centro Comercial Reforma, manifestaron estar preocupados, ya que en redes sociales ha circulado una versión de que el ayuntamiento capitalino quiere que el inmueble pase a manos de los sindicatos que laboran para el municipio de Oaxaca de Juárez, esto como un pago en especie por la deuda que tienen con ellos.

En ese sentido la Presidenta del Centro Comercial Reforma Rosalba Echeverría Morales, dijo que esta decisión de parte de la autoridad municipal es arbitraria y que en caso de concretarse perjudicará a las 30 familias que dependen de las ventas que realizan en ese lugar, quienes dijo han laborado desde hace más de 40 años.

Asimismo indicó que son los propios locatarios quienes con sus propios recursos dan mantenimiento al inmueble, a pesar de pagar una renta al municipio, quienes no han invertido recursos para tener la plaza en optimas condiciones, aclaró que hasta el momento no han sido notificados y que cuando esto ocurra, interpondrán una denuncia de amparo.

Echeverría Morales comentó que hace algunos años se quiso hacer algo parecido, en aquella ocasión dialogaron con cada uno de los sindicatos y llegaron a un acuerdo con las autoridades municipales, además hicieron un llamado al Presidente Electo Francisco Martínez Neri, para que intervenga en este problema, ya que esta acción de querer entregar el inmueble a los sindicatos, es un atropello del edil Oswaldo García Jarquín.

