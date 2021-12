Falta de recursos, la excusa de los pendientes en la administración de Noé Ramírez

-El regidor de Gobernación de Tuxtepec indicó que en el proceso de entrega –recepción existe voluntad para dar cuentas, y segura que no se dejan conflictos sociales, sólo pendientes de reglamentos y proyectos.

Ángel Camarena

Tuxtepec, Oaxaca. – La falta de recursos por la pandemia fue motivo para que no se lograran varios proyectos que quedaron archivados, reconoció el regidor de Gobernación del ayuntamiento de Tuxtepec , Gaudencio López Solís.

El funcionario apuntó que ahora será a la próxima administración que encabezará Irineo Molina la que pueda concluirlo, en tanto, él se va “satisfecho y contento” con lo que hereda a la población y a la nueva administración.

Pues dijo que en el tema de conflictos sociales en comunidades y colonias se lograron saldar los que se habían registrado, como es el caso de colonia residencial del sur, pero que ya se avanzó el tema y se logró el dialogo con las autoridades auxiliares quienes son lo que buscan aumentar la calidad de vida para ellos y sus colonos.

Respecto al proceso de entrega-recepción, indicó que existe comunicación y voluntad.

“Ya tuve un acercamiento con quien va a quedar en mi lugar, es Gabino Vicente, una persona muy capaz y con mucha disposición para trabajar en la nueva administración”, señaló el funcionario.

También comentó que queda pendiente la aprobación del reglamento de medio ambiente el cual dejarán con un avance del 85 por ciento y el resto tocará a los nuevos funcionarios, concluir y determinar los ajustes en las mediciones de los tipos de residuos contaminantes para su manejo y destino final, se debe de prevenir antes de castigar.

