En duda coalición PRI-PAN-PRD en Oaxaca y Quintana Roo

-Los dirigentes nacionales confirmaron la coalición en Aguascalientes, Durango, Hidalgo y Tamaulipas.

Jorge Acevedo

Ciudad de México.-Los dirigentes nacional de los Partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD), dieron a conocer en conferencia de prensa que la coalición “Va por México” se logró consolidar en los estados de Aguascalientes, Durango, Hidalgo y Tamaulipas, quedando pendientes Oaxaca y Quintana Roo.

Será el próximo 2 de enero cuando estos institutos políticos suscriban el convenio de coalición o en su caso manifesten su intención de ir en una candidatura común, esto en los 4 estados en dónde ya se logró el acuerdo, mientras que en Oaxaca y Quintana Roo, seguirán las negociaciones entre las dirigencias locales.

En su intervención el Presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI Alejandro Moreno Cárdenas, comentó que en Oaxaca y Quintana Roo se puede hacer coalición con otro partido político, es decir que no necesariamente tienen que ser el PRI, el PAN y el PRD, lo cual fue respaldado por el dirigente del PRD Jesús Zambrano Grijalva.

Ambos dijeron que es necesario evitar que MORENA llegue a gobernar más estados, ya que lo que está pasando en el gobierno federal y en las entidades donde gobierna el partido creado por López Obrador, ha destruido el avance que ya se tenía y que llevó muchos años lograr.

En Aguascalientes, Durango, Hidalgo y Tamaulipas, donde ya se confirmó la coalición, buscarán cuadros competitivos de hombres y mujeres que los lleven a ganar la contienda electoral, pero sobre todo que representen a la coalición y defiendan los intereses de la población.

