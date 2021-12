Dejará Salomón Jara el Senado para enfocarse en candidatura de MORENA al gobierno de Oaxaca

-Adolfo Gómez Hernández deberá ser llamado por el Senado para ocupar la curul que dejará Salomón Jara.

Jorge Acevedo

Oaxaca de Juárez, Oaxaca.- El Senador de la República y aspirante a la candidatura de MORENA al Gobierno de Oaxaca Salomón Jara Cruz, dio a conocer que dejará su cargo en el Senado para enfocarse totalmente a su aspiración de ser el candidato del partido fundado por López Obrador.

Jara Cruz así lo publicó en su cuenta oficial de twitter: “Amigos y amigas: Les informo que el día de mañana presentaré formalmente al pleno del Senado de la República mi solicitud de licencia para separarme de mis funciones legislativas. Han sido tres años de intenso trabajo para construir las bases legales de la #4T”.

Es importante recordar que los representantes populares, es decir Senadores, Diputados Federales y Locales, no están obligados a separarse del cargo, a diferencia de los funcionarios públicos, ya que ellos no manejan de manera directa recursos públicos, sin embargo Salomón Jara ha decidido separarse de su puesto en el Senado.

Hasta el momento tanto Susana Harp como Raul Bolaños Cacho Cué, Irma Juan Carlos, Armando Contreras Castillo y Benjamín Robles, no han dado a conocer si se van a separar de sus cargos, aunque no están obligados a hacerlo, además el Senado deberá llamar a Adolfo Gómez Hernández, quien es suplente de Salomón Jara.

