Club Rotario sacará “La rama”, para recabar recursos y comprar juguetes

–Los juguetes serán entregado a personas de escasos recursos

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- Este miércoles 15 de diciembre el Club Rotario Tuxtepec A. C. y la compañía de Danza animana fitjen, además de Soneros del Papaloapan realizarán una tradicional rama, con la finalidad de captar dinero y con esto poder comprar juguetes y así donarlos a los niños de escasos recursos.

El presidente del Club Rotario Tuxtepec, Leopoldo Hernández Bravo dijo que lo que se busca es que la tradicional “rama” se retome en el municipio, como anteriormente se hacía, y así las nuevas generaciones conozcan de estas tradiciones que nuestros abuelos y padres vivieron y que se han ido perdiendo.

La rama empezará a las 3 de la tarde en el malecón Paso Real, en donde acompañados de un grupo y con vestimenta jarocha, se pedirá para la compra de los juguetes; posteriormente estarán a la altura del Mercado Central, y así recaben un poco más de recursos.

En caso de que la ciudadanía quiera donar juguetes lo podrá hacer, y los cuales van a donar en colonias y comunidades de escasos recursos, por Día de Reyes.

