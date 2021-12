Aplican vacuna contra Covid a jóvenes de 15 a 17 años en Oaxaca, reportan largas filas en las sedes

-También se aplicará la segunda dosis a jóvenes con comorbilidades que fueron vacunados en noviembre.

José Cruz/Jorge Acevedo

Oaxaca de Juárez, Oaxaca.- Este martes se inició la aplicación de la vacuna contra el Covid en la ciudad capital a jóvenes de 15 a 17 años de edad, desde que se dio a conocer esta campaña de vacunación, se formaron largas filas en cada una de las sedes, aún cuando la Secretaría de Bienestar pidió a la gente que no lo hicieran.

Al igual que ha pasado en otras ocasiones, desde que se dio a conocer la campaña de vacunación, las personas empezaron a acudir a las distintas sedes para apartar un lugar y ser de los primeros en recibir la vacuna Pfizer que es la que se estará aplicando estos dos días en once municipios de los valles centrales.

Debido a estas largas filas, el tráfico en las inmediaciones del Instituto Tecnológico de Oaxaca (ITO) es lento, ya que el carril que sube al monumento a la madre se encuentra cerrado, esto para cuidar la integridad de los jóvenes que acuden a esta sede a recibir su vacuna, es importante mencionar que también se podrán vacunar son los jóvenes con comorbilidades, quienes recibieron la primera dosis en el mes de noviembre en el Hospital de la Niñez Oaxaqueña.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario