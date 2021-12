Afirman sindicatos que ayuntamiento de Oaxaca no ha cumplido con pago de adeudos

-Advierten que podrían movilizarse para presionar a las autoridades para que realicen el pago que tienen pendiente

José Cruz/Jorge Acevedo

Oaxaca de Juárez, Oaxaca.- Los sindicatos que prestan sus servicios al ayuntamiento de Oaxaca de Juárez, no descartan continuar con sus movilizaciones, ya que hasta el momento el gobierno capitalino que preside Oswaldo García Jarquín, no ha cumplido con el pago total de la deuda que tiene, así lo manifestaron este martes en conferencia de prensa.

Señalaron que el adeudo total del ayuntamiento es de más de 37 millones de pesos, de los cuales la obligación principal es de 17 millones 663 mil pesos, de los cuales únicamente se han pagado 11 millones 921 mil pesos, que corresponden al fondo de pensiones y jubilaciones, mismos que ya están siendo cobrados por el personal jubilado.

En la conferencia de prensa dada frente al palacio municipal, dirigentes de 3 sindicatos afirmaron que el adeudo que tiene el gobierno capitalino no se ha resuelto al cien por ciento, incluso calificaron de mentiroso al Gobernador Alejandro Murat Hinojosa, ya que el adelanto de las participaciones que autorizó, no es suficiente para cubrir el adeudo.

Además mencionaron que respetan los acuerdos y beneficios que ha logrado el sindicato 3 de marzo, sin embargo el ayuntamiento tiene adudos con los otros sindicatos, uno de los representantes presentó un documento, en el que el gobierno municipal se comprometió a liquidar el adeudo antes de que termine la actual administración del municipio de Oaxaca de Juárez.

Es importante recordar que el pasado 11 de noviembre el sindicato 3 de marzo volvió a bloquear varios cruceros de la capital, ya que el gobierno municipal no había cumplido con los compromisos que se habían pactado, es por esta razón que los demás sindicatos podrían accionar de la misma manera para que se liquide el adeudo que tienen con ellos.

