﻿Reconoce IEEPO la participación de conductores y ponentes del programa Charla 25

-En la entrega de reconocimientos se destacó la valiosa aportación de las y los especialistas en el tema de la prevención y erradicación de la violencia de género.

Oaxaca de Juárez, Oax. 13 de diciembre de 2021.- Autoridades del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), entregaron reconocimientos a conductores y ponentes que participaron en las nueve emisiones de la primera temporada de la serie “Charla 25, todas y todos a erradicar la violencia”, producido por el Departamento de Radios Escolares de la Dirección de Desarrollo Educativo (DDE).

En la ceremonia, se destacó la valiosa contribución y aportaciones de las y los especialistas en el tema de la prevención y erradicación de la violencia de género, ya que ante la nueva normalidad por la contingencia sanitaria, es importante generar conciencia en estos aspectos y fortalecer comportamientos diligentes, pacientes, respetuosos y solidarios que permitan mejorar las relaciones humanas, principalmente entre la comunidad educativa.

Junto con los conductores Ernesto Karlo González Victoria y Geovanna Paola Gregorio Rodríguez, formados en las Radios Escolares de las Secundarias “Moisés Sáenz Garza” y Técnica 108, respectivamente, recibieron reconocimientos 13 ponentes invitados de diferentes instituciones.

Entre ellas, la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO), regidurías de Equidad y Género, el Centro de Estudios de la Mujer y Paridad de Género del Congreso del Estado y la Comisión Iberoamericana de Derechos Humanos. Así también de áreas del IEEPO como la Dirección para la Atención de los Derechos Humanos y la Dirección para la Mejora de la Convivencia Escolar.

La responsable del Departamento de Radios Escolares de la Dirección de Desarrollo Educativo, Verónica Arlette Victoria Velasco expuso que esta serie de programas que busca orientar sobre la prevención de la violencia de género entre la comunidad educativa, surgió como parte de las actividades del Instituto en el marco del Día Naranja, una iniciativa de la ONU.

Las nueve emisiones de la primera temporada de “Charla 25, todas y todos a erradicar la violencia”, se pueden consultar en el canal de Youtube del IEEPO o en la página de Facebook https://www.facebook.com/IEEPOGobOax, donde se encuentran para consulta de todas y todos.

