Tras estar año y medio en resguardo, regresan a laborar sindicalizados del 12 de Julio

-Durante este lunes y martes, el personal se estará reincorporando a las diversas áreas



Dora Timoteo



Tuxtepec, Oaxaca.- El dirigente del Sindicato 12 de julio, Gregorio Castañeda Solís, dio a conocer que durante este lunes y martes, todo el personal que estaba en resguardo ya está regresando a las diversas áreas del H. Ayuntamiento de Tuxtepec.



Dijo que un 40% de la plantilla de un aproximado de 800 trabajadores, estaba en resguardo desde el inicio de la pandemia, o sea hace un año y medio, esto porque pertenecían a un grupo vulnerable, por lo que tras el oficio que les envió el Jefe de recursos Humanos José Ángel Toledo, decidieron regresar a las diversas áreas.



Señaló que tras recibir el oficio, se reunieron y decidieron regresar este lunes y otros más se van a ir reincorporado durante estos días, y con esto que todo el personal sindicalizado regrese a sus áreas correspondientes.



Los trabajadores que estaban en resguardo, era porque pertenecían a un grupo vulnerable, y a pesar de que la vacunación empezó desde el año pasado para los adultos mayores, los sindicalizados que estaban en resguardo no habían regresado, lo que provocó que las diversas áreas especialmente la de servicios básicos estuviera laborando con poco personal.



Durante esta pandemia por el covid-19, además dos trabajadores activos perdieron la vida por esta enferma, otros más pensionados, quienes tras estar hospitalizados no lograron vencer esta enfermedad.

