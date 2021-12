Por incumplimiento de Murat, FPR bloquea la carretera 175 en la Cuenca del Papaloapan

–Exigen que el Gobierno que cumplan con los acuerdos, que son supuestamente obras prioritarias para los pueblos originarios de Oaxaca.

Alex Morales

Valle Nacional, Oaxaca.- La mañana de este lunes, integrantes de la organización Frente Popular Revolucionario (FPR) bloquearon la carretera 175 en Valle Nacional, esto como medida de presión previo a la Mesa de diálogo que sostendría su dirigencia con el Gobernador Alejandro Murat Hinojosa, para exigir los recursos de obras, las cuales se había comprometido con esta organización.

Fue alrededor de las 8 de la mañana cuando en diferentes vehículos se postearon a la altura del kilómetro 44.5 en la colonia el Castillo, siendo un entronque muy importante ya que es el acceso que conecta a la cuenca del Papaloapan con los Valles Centrales.

A diferencia de otros días, los manifestantes llegaron pacíficos a manifestarse, asegurando que sólo era una representación de la organización para que el Gobernador supiera que las comunidades de los pueblos originarios se encuentran molestos ante su falta de compromiso, debido a que varias obras de modernizar de caminos se encuentran varadas por la falta de Recursos

Así mismo la representante de la FPR quien se identificó como ‘Aurora’ dijo que esta decisión se tomó luego que el Gobernador ha estado haciendo caso omiso de las prioridades de los pueblos más marginados, siendo que ya había un compromiso con esta Organización para darle respuesta a su gente.

Por otro lado, pidió comprensión a la ciudadanía que como siempre son los que pagan los platos rotos en este tipo de situaciones, pero explicó que si no hay unidad para exigir lo que por ley les corresponde tampoco habría respuesta del propio Gobierno sino se toman este tipo de medidas.

Agregó que estas movilizaciones se están registrando en algunos puntos del Estado para presionar al Gobernador y se mantendrán hasta que Alejandro Murat les de una respuesta favorable.

Aunque en su momento dijeron que solo iba a estar por unos momentos, la realidad es que el bloqueo se ha extendido por más tiempo, ya que hasta el momento no se ha llegado a ningún acuerdo entre la organización y el Gobierno Estatal.

