Por falta de pagos, nuevamente se moviliza sindicato 3 marzo en la capital

-Esto debido a que el ayuntamiento de Oaxaca de Juárez no hizo el pago que se había pactado en una reunión



José Cruz/Mario Romero



Oaxaca de Juárez, Oaxaca.- Una vez más el Gobierno Municipal que preside Oswaldo García Jarquín no ha cumplido con los pagos acordados con el Sindicato 3 de marzo, motivo por el cual la base trabajadora se manifiesta en la calle de Morelos, a un costado del palacio municipal, en la ciudad capital, situación que está provocando afectaciones en la vialidad de esa zona del centro histórico.



Los sindicalizados llevaron las unidades de recolección de basura, mismos que estacionaron a un lado del palacio municipal, ya que al interior del inmueble se está llevando a cabo una mesa de diálogo integrada por la Secretaría General de Gobierno (SEGEGO), el ayuntamiento capitalino y la dirigencia del sindicato 3 de marzo.



El motivo de esta movilización, es que el gobierno municipal no hizo el pago que se había programado para este 13 de diciembre, motivo por el cual los trabajadores decidieron manifestarse de esta manera, al entablarse la mesa de diálogo, la SEGEGO pidió al sindicato que liberara la circulación sobre la avenida Morelos, situación que fue aceptada.



Sin embargo está latente que el sindicato bloquee varios puntos de la ciudad de Oaxaca de Juárez, así como lo han hecho en otras ocasiones, cabe mencionar que una vez terminada la reunión, la dirigencia sindical expondrá los acuerdos a la base trabajadora, quienes determinarán si las aceptan o no.

