Por falta de agua potable vecinos de Santa Anita bloquean calles de Oaxaca de Juárez

-Denuncian que tiene alrededor de 7 meses sin el suministro del vital líquido

José Cruz/Mario Romero

Oaxaca de Juárez, Oaxaca.- Este lunes vecinos de la colonia Santa Anita, bloquearon el crucero que comunica con el municipio de Santa Cruz Xoxocotlán, a la altura de la Agencia de San Juan Chapultepec, esto para denunciar la falta de suministro de agua potable, el cual no se reciben desde hace siete meses aproximadamente.

Edgar Robles, quien se presentó como vocero de los vecinos, comentó que en su momento los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Oaxaca (SAPAO), se comprometió a suministrar del vital líquido a los vecinos de manera regular, quedando que dicho suministro sería los días lunes, miércoles y viernes, lo cual no se ha cumplido, motivo por el cual decidieron realizar el bloqueo.

Debido a este problema, varias familias se han visto en la necesidad de comprar pipas de agua, lo cual afecta a su economía, señaló que no les quedó de otra debido a la falta de atención de parte de las autoridades, asimismo indicó que el problema del desabasto se originó a la falta de coordinación entre SAPAO y el ayuntamiento capitalino, ya que en la avenida “La paz“, se realiza una obra de rehabilitación de la red hidráulica.

Además de la colonia Santa Anita, también se han visto afectadas las colonias El Rosario, Niño Artillero, Artículo 123 y Agustín Melgar, finalmente dijo que en caso de que las autoridades no atiendan el problema, mantendrán el bloqueo durante la semana, cabe mencionar que dicho bloqueo ha provocado caos vehicular en la zona.

