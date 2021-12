Pendiente el reglamento de desarrollo urbano en Tuxtepec

-Por diversos motivos, no se pudo aprobar

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- A unos días de que termine esta administración que encabeza Noé Ramírez Chávez, otro de los pendientes que se quedarán para el siguiente trienio es el del reglamento de desarrollo urbano, el cual no se logró debido a la pandemia.

El Regidor del área, dijo que desde que llegó se enfocó en tener un reglamento, debido a que no se cuenta como tal con un reglamento enfocado en el desarrollo urbano, y el cual contempla todo lo relacionado a la liberación de las banquetas, calles, el tema con los espectaculares, y otros puntos más referentes a la movilidad.

Puntualizó que lograron tener el reglamento, se aprobó por la comisión de desarrollo urbano, además de que se mandó a las demás comisiones, sin embargo no se pudo aprobar por diversas situaciones que lo impidieron, como fueron la pandemia, posteriormente, la muerte del entonces Presidente Fernando Bautista Dávila, entre otras cosas.

Ahora este reglamento se quedará pendiente, y el cual es de vital importancia para el desarrollo vial del municipio.

Recordemos que este concejal Emanuel Sánchez Ñeco, tomó protesta en el mes de mayo del 2020, tras la muerte de Gabriel Reyes Bejines, quien era el concejal, por lo que tuvo que subir su suplente.

