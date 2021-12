Organizaciones expresan rechazo a mega proyectos, acusan que se beneficia a empresas sobre pobladores

-Afirmaron que la empresa minera Cuzcatlán, está provocando serias afectaciones a los recursos naturales como el agua

José Cruz/Jorge Acevedo

Oaxaca de Juárez, Oaxaca.- Un grupo de organizaciones se pronunciaron en contra de los mega proyectos que está realizando el Gobierno Federal, en el caso particular de Oaxaca, es en contra del corredor trasismico, ya que señalan se está privilegiando más a las grandes empresas que a los pobladores, como ejemplo dijeron que los están despojando de sus tierras.

Además refirieron que la empresa minera Cuzcatlán, está provocando serias afectaciones a los recursos naturales como el agua, por esta y otras razones, es que piden a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que realice una investigación, ya que aseguran se han cometido diversas irregularidades y afectaciones a las comunidades.

Una de las representantes, dijo que a la región del istmo de Tehuantepec le va a suceder lo mismo que a Ciudad Juárez, en dónde las empresas explotaron los recursos naturales de la comunidades, asimismo acusaron a MORENA de impulsar una campaña de desprestigio, para generar división en las poblaciones y así poder lograr sus objetivos, incluso dijeron que tanto el partido como la 4T, ya no hacen valer el lema de “primero los pobres”.

Uno de los líderes, acusó de manera directa a los Diputados Federales por MORENA Azael Santiago Chepi y Ángel Domínguez Escobar, de impulsar los mega proyectos, a pesar de la oposición que han manifestado los pobladores, quienes a raíz de esto, han recibido amenazas para que dejen de oponerse a los mega proyectos.

