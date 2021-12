FPR se moviliza en Oaxaca para pedir recursos al Gobierno del Estado

-En los valles tomaron ciudad judicial, en la cuenca bloquean la carretera Tuxtepec-Oaxaca a la altura de Valle Nacional

Jorge Acevedo

Oaxaca de Juárez, Oaxaca.- Este lunes el Frente Popular Revolucionario (FPR), lleva a cabo una serie de movilizaciones en las regiones de valles centrales, cuenca del papaloapan e istmo de Tehuantepec, para demandar a las autoridades que se incrementen los recursos que reciben las poblaciones y comunidades en las que tienen presencia.

En los valles centrales un grupo de integrantes de la organización tomaron el complejo de Ciudad Judicial, en dónde realizaron pintas en varios edificios, además piden una mesa de negociación con las autoridades del gobierno federal y estatal, para que se de solución a su demanda de aumentar los recursos para las comunidades.

Dichos recursos dijeron que son para la realización de obras sociales, vivienda y proyectos para el campo, asimismo señalaron que en caso de que no haya atención de parte de las autoridades, continuarán con sus protestas, cabe mencionar que por la toma de Ciudad Judicial, las actividades y trámites fueron suspendidos.

En la región de la cuenca del papaloapan, la organización instaló un bloqueo en la carretera federal 175 a la altura de Valle Nacional, mientras que en el istmo está bloqueado el puente El Novillero, en el tramo Pascual Fuentes – Tapanatepec, situación que impide el paso hacia el estado de Chiapas, también está cerrado el tramo entre Niltepec y Zanatepec y en Salina Cruz-Tehuantepec.

