CODECI pide diálogo a próxima autoridad municipal en Tuxtepec ante sus movilizaciones

-El líder indicó que acatarán a los llamados de diálogo, pero sostuvo que la manifestación es su único medio para ser escuchados

Ángel Camarena

Tuxtepec, Oaxaca. – El dirigente del Comité de Defensa Ciudadano (CODECI), Gaudencio Torres Pereda, apuntó su disposición al diálogo con el próximo gobierno municipal en Tuxtepec.



En entrevista, en el marco del tercer informe de Noé Ramírez, el líder de la organización dijo que atenderán a los llamados de dialogo que convoque el Irineo Molina Espinoza durante su mandato municipal.



Esto lo indicó luego de las declaraciones que el edil electo hiciera en días pasados, sobre el tema que no negociará con organizaciones ante las constantes manifestaciones y bloqueos en el municipio.



Sin embargo, pide al próximo presiente municipal que sea sensible durante su administración y se maneje con respetó ante el dialogo.



“A lo mejor el termino negociar es un término común que siempre se ha usado, sin embargo, nosotros siempre hemos apostado a dialogar, somos pueblo y nos debe de escuchar” expresó el dirigente.



“Sabemos que la gente ya está hasta la madre de las manifestaciones y bloqueos, pero debo decir que es nuestra única arma para ser escuchados”.

Es por eso que hago un llamado al presidente electo a que se siente a dialogar con las organizaciones y las veces que nosotros seamos llamados, atenderemos la buena voluntad agrego el líder Gaudencio Torres Pereda.



La CODECI es de las principales organizaciones en Tuxtepec y la región de la Cuenca que causa caos ante sus constantes manifestaciones , que derivan en bloqueos carreteros para exigir en la mayoría de las ocasiones atenciones que competen al gobierno del estado.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario