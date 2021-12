Ciclistas de Tuxtepec trabajan por el fomento de este deporte y sus derechos

-Los deportistas celebraron un año de actividades como grupo organizado con una rodada de Tuxtepec a Catemaco

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- Integrantes de “ciclismo Plan de Tuxtepec”, han buscado desde el 12 de diciembre del 2020, que este deporte se siga fomentando entre todos los integrantes de la familia y para esto han realizado varias actividades, la última fue una rodada de Tuxtepec a Catemaco, Veracruz este fin de semana.

El integrante del equipo Boa Bikes Emmanuel López Mendoza, dijo que esta agrupación está conformada por Boa Bikes y Escudería Joya sumando alrededor de 35 ciclistas quienes han realizado varias actividades, como la carrera de Día de Reyes, el año pasado, la del Día del niño, la carrera del día del padre, además de las carreteras de ciclistas a la que le denominaron “entre amigos”.

Pero también, han implementado algunas acciones más como la de pintar el boulevard que conecta a Casas Geo con el Tecnológico de Tuxtepec, que es el lugar donde practican ante la falta de un espacio, por lo que se dieron a la tarea de poner señalamientos y así se respete al ciclista, además de que también le han sugerido a los ciclistas usar casco, guantes, además de vestir con un color visible y manejar con precaución.

Dijo que en la ultima actividad que tuvieron que este fin de semana, para conmemorar un año de esa agrupación, y realizaron una rodada desde Tuxtepec hasta Catemaco, y en la que participaron 24 ciclistas, quienes lograron terminar sin ningún contratiempo.

Invitó además a participar en las diversas actividades que van a realizar en este 2022 siendo la primera la de la rodada por el Día del Niño.

