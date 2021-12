Anuncia Mercado Central segundo torneo de ajedrez en Tuxtepec

-La inscripción para mujeres en el torneo será gratis, los demás participantes deberán pagar una cuota de $100 pesos, habrá premiación a los primeros cinco lugares.



Ángel Camarena



Tuxtepec, Oaxaca.– Con motivo de cierre de año y para promover el deporte mental, el Mercado Central de Tuxtepec llevará a cabo el segundo torneo de Ajedrez el próximo sábado 18 de diciembre.



El presidente de este mercado, Daniel Santinelli Gómez, indicó que la actividad está programada para comenzar a las 9:00 de la mañana , y podrán participar todos los que se registren, ya que la categoría será libre.



Santinelli detalló que, la cuota de inscripción es de 100 pesos, a excepción de las mujeres que podrán registrarse gratis y se premiará a los primeros 5 lugares; el primer lugar $1,500 pesos, segundo lugar $750 y consecutivamente ira disminuyendo hasta el quinto lugar.



Durante el primer torneo se registró una participación de 16 participantes, por lo que se espera que en esta segunda edición aumente el número de participantes.



Esta competencia, que se realiza con el apoyo de la Dirección Municipal de Turismo, también busca atraer más talentos de los municipios vecinos, como en la justa pasada donde participaron jugadores de Tierra Blanca, Tres Valles, Jacatepec, Chiltepec, Valle Nacional y Loma Bonita.



Los interesados en concursar podrán inscribirse directamente en el restaurante “Mi cocina” ubicado en la zona de alimentos del mercado central en el segundo piso o al número 287-1056482 con Daniel Santinelli Gómez antes del sábado 18 de diciembre.

