A menos de un mes de haber sido inaugurado, mirador de cristal presenta daños

-Esto ha sido denunciado en redes sociales por personas que visitaron el lugar durante el fin de semana

Mario Romero/Jorge Acevedo

Ixtlán de Juárez, Oaxaca.-A pocos días de haber sido inaugurado de manera oficial, el mirador de cristal que se ubica en el municipio de Ixtlán de Juárez en la sierra norte de Oaxaca, presenta varios daños, mismos que han sido denunciados por diversos usuarios por medio de las redes sociales, lo alarmante es que dichos daños están en la estructura metálica, ya que faltan pernos y algunas soldaduras fueron mal realizadas.

El mirador de cristal está considerado como el más alto de América Latina, ya que se encuentra a 200 metros de altura, cuenta con una longitud de 30 metros y desde ahí se pueden observar la magestuosidad de la zona boscosa de la sierra norte de Oaxaca, desde su inuguración son varias personas las que han visitado este lugar, includios funcionarios públicos representantes populares.

La empresa Ingeniería Civil, Estructural y Geotecnia (ICEG), fue la encargada de realizar el proyecto del mirador de cristal, el cual está diseñado para soportar un peso de hasta 15 toneladas, resistir ráfagas de viento de hasta 280 kilómetros por hora y sismos, los visitantes alertaron a las autoridades y a la empresa para que se hagan las reparaciones necesarias.

