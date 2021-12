Fomenta IEEPO interés por la literatura en la comunidad educativa a través del “Reto Lector”

´-Maestras, maestros y estudiantes están invitadas e invitados a formar parte de la plataforma interactiva “Fomento a la lectura”.

Oaxaca de Juárez, Oax. 12 de diciembre de 2021.- A través de la plataforma interactiva “Fomento a la lectura”, el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO) contribuye en la formación de niñas, niños y adolescentes lectores, con interés por la literatura y habilidades que fortalezcan su comprensión lectora y pensamiento crítico.

Con acceso a una biblioteca digital con libros clasificados por rango de edad, insignias por cada libro leído y reto cumplido, trofeo virtual y un reconocimiento por cada desafío cumplido de 20 libros leídos, el sitio web combina texto y elementos visuales, así como ejercicios y actividades para que los alumnos se involucren en las tramas narradas.

En la plataforma, que puede consultarse en el sitio web https://lectura.ieepo.gob.mx , maestras y maestros pueden organizar a sus estudiantes en grupos (Aulas virtuales) para guiarles en el desafío, además de que podrán ubicar en el mapa de Oaxaca, el número de lectoras y lectores, así como las horas leídas de toda la comunidad educativa participante y que a la fecha suman más de dos mil 409 horas.

Por otra parte, cuentan con acceso a una sección de herramientas didácticas y recursos multimedia que tienen como objetivo desarrollar habilidades lectoras, de mediación y promoción de la lectura.

En el caso de las y los maestros, el registro en el sitio web le permitirá crear aulas virtuales para sus estudiantes y organizar “El reto lector”. Las y los alumnos, tienen la opción de ingresar mediante sus profesores o efectuar el registro por su cuenta utilizando el código de Aula Pública que se indica en la plataforma; de esta forma podrán acceder a diversos libros, mirar sus insignias y trofeos ganados.

La estrategia, pensada para que las y los estudiantes empiecen a disfrutar de la lectura todos los días en casa, cuenta también con el apoyo del colectivo cultural Colorines Educación, con amplia experiencia en la promoción de la lectura desde la primera infancia hasta la tercera edad, por lo cual en la página web tiene acceso a videos con interesantes temáticas.

El Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca invita a maestras, maestros y estudiantes, a formar parte de la comunidad lectora del estado y disfrutar de los buenos libros.





