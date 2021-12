Exhorta Liz Arroyo a los Gobiernos Estatal y Municipal para que brinden solución a las demandas del Sindicato “3 de Marzo”

Redacción

Oaxaca de Juárez, Oax; a 11 de diciembre 2021.- Luego de que por tercer día consecutivo integrantes del Sindicato “3 de Marzo” se manifestaran en diversos puntos de la capital; la legisladora local, Lizett Arroyo Rodríguez realizó un exhorto a los Gobiernos Estatal y Municipal para que atiendan y den solución oportuna a los sindicalizados.

La legisladora, pidió a las instancias Estatal y Municipal que no sean omisos con las peticiones de la gremial, “hacemos un llamado a privilegiar el diálogo y con ello se dé solución pacífica a esta problemática que también afecta a las y los oaxaqueños”, asentó.

Arroyo Rodríguez, indicó que los trabajadores exigen el pago de pensiones, jubilación, y otras prestaciones como el aguinaldo, a los que las autoridades se comprometieron a través de una minuta de trabajo, firmado con el Sindicato “3 de Marzo”.

En ese sentido, Liz Arroyo subrayó que los trabajadores del Sindicato “3 de Marzo” son quienes mantienen la ciudad limpia, por lo que consideró que es lamentable que no cuenten con el material de trabajo adecuado y combustible para los camiones recolectores.

Asimismo, la diputada Liz Arroyo expuso que va a solicitar a la Comisión de Presupuesto de la LXV Legislatura del Congreso del Estado de Oaxaca que se asigne una partida presupuestal especial para el año 2022 que permita resolver la grave crisis financiera que es evidente vive el municipio de Oaxaca de Juárez. Sólo así las autoridades municipales, hoy electas podrán hacer frente al grave endeudamiento en que han dejado sumidas las últimas cinco administraciones a la capital del Estado de Oaxaca.

Añadió que en su momento, tuvo un acercamiento con los trabajadores municipales, quienes le manifestaron que el municipio tiene adeudos por lo menos del orden de los 130 millones de pesos.

Finalmente, la parlamentaria hizo un llamado a las autoridades correspondientes para que a la brevedad posible atiendan las demandas de los sindicalizados y no continúen las afectaciones a los capitalinos.

