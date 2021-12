Por falta de atención de edil de Oaxaca, Sindicato 3 de marzo bloquea la capital

-Se reportan 11 puntos bloqueados en la capital del estado, generando caos vehicular y molestia ciudadana.

Jorge Acevedo

Oaxaca de Juárez, Oaxaca.- Ante la falta de atención y solución a sus demandas por parte del Presidente Municipal de Oaxaca de Juárez Oswaldo García Jarquín., el sindicato 3 de marzo inició este sábado una serie de bloqueos en distintos puntos de la ciudad capital, situación que está provocando graves afectaciones al tráfico vehicular y molestia en la ciudadanía.

La gremial acusa a García Jarquín de mal manejo de los recursos públicos, ya que desde hace varios meses ha tenido problemas con el pago de combustible para los camiones recolectores de basura, lo cual ha provocado que este servicio no se dé diariamente, incluso en calles del centro histórico se pueden ver montones de basura, lo cual le da un mal aspecto a la ciudad de Oaxaca.

Los puntos bloqueados son: en la zona norte el módulo azul, Soriana Reforma, avenida las etnias, la fuente de las 8 regiones, los cruceros de Fonapas y del estadio de béisbol, en el poniente bloquen la carretera 190 en inmediaciones de las oficinas del PRI, el monumento. La madre y el crucero del Tecnológico, mientras que en el centro está bloqueado la avenida Independencia esquina con Crespo y la Calzada Madero.

La policía vial estatal ha desplegado un operativo para desviar a los automovilistas por rutas alternas, sin embargo la afectación es considerable, además quienes usan el transporte público tienen que transbordar o caminar largas distancias para llegar a sus destinos, incluso algunas personas han expresado su molestia por los bloqueos.

Por su parte la dirigencia sindical pidió una disculpa a la ciudadanía por las afectaciones que está provocando su movilización, además dieron a conocer que estos bloqueos estarán hasta las 6 de la tarde y podrían levantarse en caso de que haya avances con las autoridades municipales.

