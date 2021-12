Oaxaca permanecerá del 13 al 26 de diciembre en color verde, fundamental seguir medidas sanitarias

-Se contabilizan 48 casos nuevos en 15 municipios, hay dos decesos y 208 casos activos en 54 municipios.

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax., 10 de diciembre de 2021.- Los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), informan que de acuerdo al Semáforo de riesgo epidémico que emite el Gobierno Federal, del 13 al 26 de diciembre Oaxaca seguirá en color verde, por lo que la institución exhorta a la población a seguir aplicando con disciplina mediante las medidas sanitarias establecidas.

Y es que este viernes, se han registrado 48 casos nuevos y dos defunciones con un acumulado de 83 mil 638 casos de COVID-19, y cinco mil 621 decesos, hay 208 casos activos en 54 municipios, 77 mil 809 personas se han recuperado de la enfermedad y hay cinco mil 825 casos sospechosos.

En este sentido, la institución recomienda evitar las reuniones masivas o acudir a lugares concurridos, usar el cubrebocas de forma correcta que cubra nariz y barbilla en espacios públicos y cerrados, mantener la sana distancia y lavarse las manos de forma frecuente.

Respecto al panorama Jurisdiccional, Valles Centrales contabiliza 50 mil 705 casos confirmados y dos mil 496 defunciones; Istmo 11 mil 829 casos confirmados y mil 203 decesos; Mixteca seis mil 482 casos confirmados y 575 personas perdieron la vida; Costa cinco mil 875 casos confirmados y 471 defunciones; Tuxtepec cinco mil 787 casos confirmados y 556 decesos, Sierra dos mil 960 casos confirmados y 320 han fallecido.

Este día se contabilizan 48 casos nuevos, distribuidos en 15 municipios, siendo los más afectados, San Juan Bautista Tuxtepec con 26, seguido de Oaxaca de Juárez con siete, Santa Lucía del Camino, Santiago Pinotepa Nacional, y Santo Domingo Tonalá dos cada uno, el resto un solo caso. Este día el municipio de Eloxochitlán de Flores Magon registra su primer caso de COVID-19.

Además se contabilizan seis mil 735 casos acumulados del personal del Sector Salud, de los cuales, mil 931 es de la rama médica, dos mil 516 de enfermería y dos mil 288 de otras áreas afines.

De las cinco mil 621 lamentables defunciones, por sexo tres mil 586 son hombres y dos mil 035 mujeres, por rango de edad los más afectados son los de 65 y más con dos mil 623, seguido de 50 a 59 con mil 188 y de 60 a 64 con 769, las comorbilidades asociadas son la hipertensión arterial con 39.2%, diabetes con 36.4%, obesidad 21.2% e insuficiencia renal 6.4%.

Además se ha registrado un paciente nuevo hospitalizado de los 90 que actualmente se encuentran recibiendo atención médica por el SARS-CoV-2, hay 333 camas disponibles de un total de 423, tres hospitales se encuentran al 100% de su ocupación.

La institución da a conocer que existen cinco centros de valoración de primer contacto en la zona conurbada como los hospitales General de Zona 1 del IMSS, Regional Presidente Juárez del ISSSTE, General Dr. Aurelio Valdivieso, Regional de Alta Especialidad de Oaxaca y el Centro de Salud Urbano 1, ante cualquier emergencia marcar al 911.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario