No dejamos deudas al gobierno entrante, afirma edil de Tuxtepec Noé Ramírez Chávez

-Me voy contento y satisfecho con el trabajo que realizamos durante esta administración que presidí.

Ángel Camarena

Tuxtepec, Oaxaca. – El actual presidente municipal Noé Ramírez Chávez detalló al finalizar su tercer informe de rendición de cuentas, que no heredarán deudas de su administración, sin embargo, si hay pendientes y administraciones anteriores, denostando que algunas se pudieron subsanar, no obstante, aún hay pendientes antiguos.

El edil mencionó que dejarán finanzas limpias en el ayuntamiento y qué ante su salida, queda satisfecho con los logros durante su gestión después de la sucesión del extinto Fernando Bautista Dávila, quien perdiera la batalla contra el covid-19.

Ramírez Chávez mencionó que dejarán cuentas claras y en caso de que algo quede como sobrante, se dejará a cargo de la nueva administración, además de que seguirá participando como regidor en el nuevo trienio y a pesar de ser oposición, se trabajará de la mano y serán exigentes en beneficio del pueblo de Tuxtepec.

“Me voy muy contento y estoy muy agradecido con la confianza que me brindo el pueblo de Tuxtepec por las muestras de cariño, que me brindaron los ciudadanos, seguiremos apoyando y respaldando al pueblo, no importa el cargo o trinchera en donde nos encontremos”, destacó Noé Ramírez.

