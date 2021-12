Mi presencia se debe al cierre de un proyecto ambiguo con Fernando Dávila: Marcos Bravo

-Este proyecto comprende una parte en la política de Tuxtepec y cierra un proyecto de 5 años.

Ángel Camarena

Tuxtepec, Oaxaca. – Durante el tercer informe de rendición de cuentas del gobierno municipal, hizo su arribo Marcos Bravo, figura política importante en el proyecto Davilista que hoy, después de cinco años, concluye su etapa y da puerta a una nueva contribución en la administración de Irineo Molina Espinoza.

Comentó que inicialmente esté proyecto fue elaborado e iniciado por Miguel Herrera, Fernando Bautista Dávila y él mismo, el cual fue planeado diez años atrás y hoy en el tercer informe de gobierno municipal, cumplió cinco de haberse llevado a cabo.

Marcos Bravo, detalló que será regidor en la próxima administración y aseguró que coadyuvará en la participación de la toma de decisiones que sean de beneficio para los tuxtepecanos y en caso de que considere que no son buenas las propuestas para la ciudadanía, actuará firme en lo que no sea conveniente para el pueblo.

Cabe mencionar que Marcos Bravo, tuvo sus participaciones políticas en distintos partidos antes y durante las campañas políticas en el proceso electoral municipal y ahora, se declara solidario en las filas de la alianza en la que participó con el candidato de la coalición Jorge Illescas Delgado, y será por este movimiento por el cual, tomará la representación política dentro de la próxima administración.

El futuro regidor, aprovechó para enviar las sinceras convivencias navideñas en familia y desear así mismo un feliz y próspero año nuevo.

