Hicimos lo que pudimos, pero quedamos a deber: Miguel Ángel Grajales

-El pueblo tuxtepecano calificará el desempeño que se tuvo en esta administración.

Ángel Camarena

Tuxtepec, Oaxaca. – En el marco del tercer y último informe de gobierno del edil tuxtepecano, el Regidor de bienes materiales de este ayuntamiento Miguel Ángel Grajales, detalló que le quedaron a deber a los tuxtepecanos, atribuyendo que parte de la pandemia no permitió que se desarrollara la economía en la ciudad.

El Doctor Grajales atribuyó que la pobreza y la falta de empleo, fueron los principales indicadores en donde falló la atención, sin embargo, no debe dejarse de trabajar para sacar adelante estos principales temas que no necesariamente son locales, pero si le competen sacar esos indicadores y promover el desarrollo de la ciudad.

Otro de los temas que quedarán pendientes y no precisamente directamente de la administración actual, es el de la obra de agua potable que compete al gobierno estatal y que solamente pasará la estafeta para su conclusión a la administración entrante del presidente electo Irineo Molina Espinoza.

Sin embargo, el pueblo juzgará y calificará el desempeño del gobierno saliente y le atribuirá lo propio a la nueva administración, así lo declaró Miguel Ángel Grajales, deseando por último a los ciudadanos una feliz navidad y un próspero año nuevo.

