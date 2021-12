Con más de 7 mil votos, planilla rosa gana elección del STPEIDCEO

-El Secretario General Electo Pedro Castillejos Villalobos reconoció la participación de la base trabajadora y señaló que se compromete a trabajar para tener Síndicato incluyente, democrático y transparente.

Jorge Acevedo

Oaxaca de Juárez, Oaxaca.- Con una diferencia de más de 7 mil votos, la planilla rosa que encabeza Pedro Castillejos Villalobos, ganó la elección para dirigir el Comité Ejecutivo 2022-2025 del Sindicato de Trabajadores de los Poderes del Estado e Instituciones Descentralizadas de Carácter Estatal de Oaxaca (STPEIDCEO).

En conferencia de prensa el dirigente electo del también llamado sindicato de burócratas, dijo que en la elección participó alrededor del 75 por ciento de la base trabajadora, reconoció que la jornada se llevó de manera pacífica y democrática, asimismo indicó que los trabajadores salieron a emitir su voto por convicción, lo cual es digno de mencionarse y reconocerse dijo Castillejos Villalobos.

Agregó que al ganar la elección de esta manera, quienes integran la planilla rosa y que estarán al frente de la gremial, los compromete a trabajar para tener Síndicato incluyente, democrático y transparente, por ello hizo un llamado a las diferentes corrientes políticas al interior del gremio, “a caminar juntos, porque la Base lo requiere”.

