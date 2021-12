Tuxtepecanos rehenes en su casa a merced de organizaciones

-La “toma” de la caseta de peaje Caracol que conecta a Oaxaca y Veracruz se ha convertido en blanco fácil de manifestaciones y el “modus operandi” de organizaciones para tener dinero

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- La caseta de peaje Caracol, en el límite de Oaxaca con Veracruz en la región de la Cuenca ya es un blanco fácil para que distintos grupos la “tomen” con el pretexto de exigir atención de los gobiernos, pero también se ha vuelto el “modus operandi” para obtener dinero, fácil y rápido.

Sin descartar que algunas protestas son genuinas, varias más no presentan argumentos sólidos, o peor aún, son grupos reducidos de personas que sin un fin en concreto se apoderan sin ningún temor de las instalaciones federales. O en otros casos, son habitantes de otros municipios de la región, donde los asuntos que exigen no son competencia de atención para las autoridades locales.

Lo que sí es palpable es el enojo colectivo de la ciudadanía, quien al final paga las consecuencias de la violación al derecho de libre tránsito y a veces con el temor de ser agredidos durante estas protestas.

Lejos de presionar a los tres niveles de gobierno para que les cumplan sus peticiones, convierten a los ciudadanos rehenes en su casa.

Miles o millones de pesos a favor del desarrollo comercial, económico y de empleo para Tuxtepec se pierden con los cierres de esta caseta y a veces empeora cuando la “toma” también se efectúa en la caseta Papaloapan sobre la carretera 145, que también conecta a Oaxaca con Veracruz.

El Presidente de la Cámara Nacional de Comercio (canaco) en Tuxtepec, Jorge Osorio, señaló que los daños que se provocan con los bloqueos de las principales vialidades, como ese punto, son incuantificables, pues habitantes de otros municipios vecinos y hasta del vecino estado de Veracruz dejan de asistir.

Pequeños comercios que van al día dejan de percibir un ingreso, para el negocio y para el pago de sus empleados.

Además de las pérdidas en mercancía cuando camiones repartidores se quedan varados o hasta para los ciudadanos, un costo extra en combustible para buscar vías alternas de comunicación.

Para el sector de Hoteles y Moteles de Tuxtepec la situación pinta igual de crítica, pues al existir estos problemas contantes sus clientes, principalmente del turismo de negocio, evita llegar, indicó el presidente de la asociación de Hoteles y Moteles, Rodolfo Cruz Arroniz.

POSIBLES SOLUCIONES

Ante las constantes “toma” de esta caseta sobre la carretera federal 175, en febrero del 2020 diversos sectores de la sociedad civil solicitaron al entonces presidente municipal de Tuxtepec, Fernando Bautista Dávila, no ceder a chantajes y se conformó el Consejo por la Paz y la Civilidad, con la finalidad de ser un vínculo entre población con las autoridades correspondientes y así evitar que las manifestaciones afectaran a la ciudadanía.

Sin embargo, solo quedó en un consejo de “papel”, pues desde su conformación solo efectuaron una serie de conferencias, pero no volvió hacer más para dar solución a esos problemas.

El presidente del Consejo Ciudadano en Tuxtepec, Jarim Feria Juárez, comentó que una solución a este tipo de acciones es que las autoridades de los tres niveles de gobierno cumplan con los compromisos de gobierno ya que la falta de atención ha provocado que las organizaciones se manifiesten.

Otra solución definitiva, sugieren los integrantes del Consejo, es el retiro de la caseta y así se acaba se blanco fácil para presionar.

Y es que se acuerdo a este Consejo, desde 1984 se tuvo que haber retirado, porque en su momento así lo dio a conocer Caminos y Puente Federales, sin embargo, a 37 años la caseta sigue.

Por su parte, la iniciativa privada planteará esta misma solución al próximo presidente municipal de Tuxtepec, Irineo Molina, con la propuesta de que esta caseta pase a ser una caseta de seguridad, con vigilancia de la policía municipal y estatal.

Mientras esto ocurre, los ciudadanos además de pagar una cuota, seguirán siendo vulnerables cada vez que a las organizaciones o cualquier grupo decidan “presionar” a las autoridades, tomando la caseta, ya sea entre semana o hasta en domingos, como ya se ha registrado en últimas fechas.

