Sindicalizados deben regresar a trabajar este viernes al Ayuntamiento de Tuxtepec

-Sin embargo en el palacio, se ve poco personal sindicalizado.

De la Redacción

Tuxtepec, Oaxaca.- A partir de este 10 e diciembre, los trabajadores sindicalizados del Ayuntamiento de Tuxtepec, que estaban en resguardo desde el año pasado, deben de reincorporarse a las diversas áreas del ayuntamiento, debido a que el semáforo epidemiológico se mantiene en color verde desde hace unas semanas.

En un oficio firmado por el Jefe de Recursos Humanos José Ángel Toledo, se da a conocer que debido a la necesidad de operatividad de las diversas áreas del ayuntamiento, es de vital importancia que todos los trabajadores que estaban en resguardo regresen a trabajar, “para poder estar en condiciones de dar un buen servicio y atención a nuestros ciudadanos”.

En el oficio de número JRH/3053/2021 también se da a conocer que se seguirán todas las medidas de seguridad que emiten las autoridades de salud.

Sin embargo, a pesar de que tenían que regresar este día, se ve poco personal sindicalizado en las diversas áreas.

Cabe hacer mención que desde el inicio de la pandemia, el entonces Presidente Fernando Bautista Dávila, mandó a resguardo a todo el personal que estaba dentro de los grupos vulnerables, sin embargo a pesar de que ya gran parte de la población ya se ha vacunado, los trabajadores seguían sin regresar a sus áreas.

