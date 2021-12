Sensación térmica seguirá estando baja en zonas altas de la Sierra Sur, Sierra Norte y Mixteca: CEPCO

Oaxaca de Juárez, Oax. 9 de diciembre de 2021.- La Coordinación Estatal de Protección Civil de Oaxaca (CEPCO), informa que la circulación anticiclónica mantiene su fortaleza sobre gran parte del estado y en diferentes niveles de la atmosfera, generando cielo casi despejado y fuerte radiación solar en horas centrales del día, así como vientos del norte de intensidad moderada en el oriente del Istmo. Mientras que la sensación térmica seguirá estando baja al amanecer y durante la noche en especial en zonas altas de la Sierra Sur, Sierra Norte y Mixteca.

Por otro lado, a lo largo de la línea de costa las temperaturas se mantienen calurosas, sin grandes cambios en las marcas térmicas, además de brisas marinas frescas.

La Coordinación Estatal de Protección Civil que encabeza Oscar Valencia García, pide a la población extremar las medidas de prevención por un nuevo sistema frontal que ha ingresado a los estados del noroeste de México, impulsado por una masa de aire fría, es posible que sus efectos se dejen sentir para el fin de semana en el estado de Oaxaca.

En cuanto a las condiciones meteorológicas registradas en las últimas 24 horas en el estado, dominó ambiente frío al amanecer en gran parte del estado con cielo casi despejado, soplo norte moderado en el oriente del Istmo.

Pronóstico para la capital del estado frío al amanecer y por la noche, despejado a medio nublado abundante radiación solar en horas centrales del día. La temperatura máxima será de 28 grados y mínima de 9.

Recomendaciones por Temporada Invernal

Vestir con ropa gruesa, cubriendo todo el cuerpo (chamarra, abrigo, bufanda, gorro, guantes. Etc.)

Infórmate a través de los medios de comunicación sobre el pronóstico del tiempo

Come frutas amarillas ricas en vitamina A y C

Al salir de un lugar caliente cúbrete boca y nariz para evitar respirar aire frío

Los niños, adultos mayores, enfermos crónicos y personas indigentes son más vulnerables, ten especial atención con ellos y cobíjalos.

Si quieres utilizar chimeneas, calentadores u hornillos verifica que haya ventilación adecuada para evitar intoxicaciones, cuida que los niños no se acerquen para evitar accidentes.

Selle puertas y ventanas con papel periódico para evitar cruces de corrientes y salida de calor acumulado en su casa.

No encienda estufas ni anafres dentro de habitaciones que carezcan de ventilación adecuada ya que pueden generar monóxido de carbono, este es un gas que no se ve ni tiene olor y es altamente nocivo para la salud.

