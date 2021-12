Prepara “Mujeres valientes y esforzadas” colecta con causa en Tuxtepec

-Lo recabado será para habitantes de colonias Obrera y la Guadalupe



Dora Timoteo



Tuxtepec, Oaxaca.- Durante este mes de diciembre, el proyecto de Mujeres valientes y esforzadas dio a conocer que están solicitando el apoyo de la ciudadanía para sumarse a la Colecta Navideña con causa, para apoyar a los habitantes de las colonias marginadas.



La Fundadora de este proyecto Jaqueline Altamirano Santiago, dijo que lo que están recabando son juguetes en buen estado, o bien ropa, y puede ser para cualquier integrante de la familia, y lo pueden donar en establecimientos como el bazar de ropa ubicado en la avenida 18 de marzo, así como en la farmacia ubicada frente al Mercado Flores Magón, otro más ubicado en el laboratorio de análisis ubicado en el boulevard Plan de Tuxtepec.



Lo que recaben lo entregarán en las colonias Obrera y la Guadalupe, el día 26 de diciembre, por lo que invitó a las personas a que se sumen y que hagan feliz sobre todo a los niños, al momento de recibir un juguete.



La colecta, la hicieron para que en estos tiempos difíciles, haya un poco de felicidad en algunos hogares de estas colonias.



Este proyecto de Mujeres Valientes y Esforzadas, surgió hace 2 años aproximadamente y tiene como propósito de apoyar a impulsar a las mujeres Tuxtepec, además de ayudarlas cuando estén en una situación difícil.

