Pide Congreso acciones para proteger a la infancia oaxaqueña

Comunicado

San Raymundo Jalpan, Oax. 10 de diciembre de 2021.- En el Congreso del Estado de Oaxaca se hizo eco a la exigencia para que las autoridades correspondientes garanticen la seguridad y respeto a los derechos de la infancia oaxaqueña.

Mediante un punto de acuerdo promovido por el diputado local Pablo Díaz, esta representación popular aprobó de urgente y obvia resolución pedir acciones contundentes al Estado oaxaqueño.

Asimismo se demandó justicia para el pequeño Daniel L.V., de apenas 3 años, asesinado en San Isidro Zautla, Etla durante un hecho delictivo.

Fue el pasado miércoles primero de diciembre, cuando el menor de edad, su madre y padre circulaban en una camioneta sobre el camino antiguo a San Isidro Zautla, Etla, y al bajar la velocidad para pasar un tope, fueron alcanzados por un vehículo desde el cual, comenzaron a dispararles sin motivo alguno.

A través del exhorto, la 65 Legislatura demandó esclarecer y realizar las investigaciones correspondientes para la pronta detención de quiénes resulten responsables del lamentable acontecimiento.

También pide al titular del Poder Ejecutivo del Estado, para que, de manera urgente en coordinación con el Fiscal General del Estado, la Secretaría de Seguridad Pública y la dirección de la Policía Estatal de Oaxaca, implementen estrategias y acciones que garanticen la seguridad de la niñez oaxaqueña

Para esta representación popular es de suma importancia impulsar las medidas necesarias que hagan efectivos los derechos de este sector poblacional y ayuden a prevenir todas las formas de violencia contra niños, niñas y adolescentes.

