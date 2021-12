Notifica SSO 72 casos nuevos y cero defunciones

-En las últimas 24 horas se ingresa un nuevo paciente a hospitalización, hay un total de 90.

-De los 570 municipios de la entidad, solo 37 están libres de COVID-19

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 09 de diciembre de 2021.- Para este jueves, en Oaxaca se reportan 72 casos nuevos de COVID-19 identificados en 15 municipios y la cifra de comunidades libres del SARS-CoV-2 se ubica en 37 de los 570 que conforman el territorio oaxaqueño, informaron los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO).

Por lo que, la institución recordó a la población que las medidas de higiene y seguridad son esenciales para evitar contagios, de ahí la importancia de priorizar la salud en esta temporada decembrina, aplicar la sana distancia en los lugares públicos y centros de trabajo, usar adecuadamente el cubrebocas, lavar frecuentemente las manos con agua y jabón, ventilar los lugares cerrados, saludar a distancia, así como evitar lugares aglomerados.

De acuerdo con el informe diario de los SSO, al corte de hoy, suman un total de 83 mil 590 positivos a la enfermedad viral desde el inicio de la pandemia, en tanto la cifra de defunciones se mantiene en cinco mil 619, con cero decesos notificados este día.

Las estadísticas también detallan que la distribución por sexo en los casos confirmados muestra un predomino en hombres del 51.9%. El rango de edad con mayor número de confirmaciones de esta patología viral en general es el grupo de 25 a 44 años, con 39 mil 125.

Los municipios con más casos positivos en la última actualización de datos son: San Juan Bautista Tuxtepec con 41, Salina Cruz con 12; Heroica Ciudad de Huajuapan de León, Oaxaca de Juárez y San Pedro Huamelula con tres respectivamente, el resto un solo caso cada uno.

Por otro lado, se tienen cuantificados 192 personas que comenzaron con síntomas en los últimos 14 días, de tal forma que la pandemia se encuentra activa en 54 municipios.

Por Jurisdicción Sanitaria, Valles Centrales contabilizó 50 mil 692 casos y 102 activos; Istmo 11 mil 828 casos y 14 activos; Tuxtepec cinco mil 760 casos y 32 activos; Costa cinco mil 873 casos y 15 activos; Mixteca seis mil 478 casos y 22 activos; Sierra dos mil 959 casos y siete activos.

Así también suman 157 mil 036 notificaciones, cinco mil 837 casos sospechosos, 67 mil 609 negativos y 77 mil 779 personas que se han recuperado de la enfermedad.

La institución indicó que la ocupación de la red médica global para la atención de la emergencia sanitaria se encuentra en 21.3%, mientras que hay tres hospitales trabajando al 100%, sin embargo, el Sector Salud dispone de 333 camas de un total de 423 para pacientes que presenten complicaciones a causa del virus en las seis Jurisdicciones Sanitarias

Por Jurisdicción Sanitaria, Valles Centrales presenta 24.8% de ocupación hospitalaria, Istmo 13.1%, Tuxtepec 20.6%, Costa 12.7%, Mixteca 42.9%, y Sierra no presenta pacientes hospitalizados.

La dependencia da a conocer que existen cinco centros de valoración de primer contacto en la zona conurbada ubicados en los hospitales, General de Zona 1 del IMSS, Regional Presidente Juárez del ISSSTE, General “Doctor Aurelio Valdivieso”, Regional de Alta Especialidad de Oaxaca y el Centro de Salud Urbano 1. Sin embargo, ante cualquier emergencia las personas pueden marcar al 911.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario