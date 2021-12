Martínez Neri aplicará auditoría a administración de Oswaldo García; ambos de Morena

-El edil electo llamó al Congreso de Oaxaca a analizar la situación financiera del ayuntamiento capitalino para que aprueben recursos apegado a sus necesidades.

Mario Romero /Redacción

Oaxaca de Juárez, Oax., 10 de diciembre de 2021.- Ante los millones de pesos en deudas denunciados por trabajadores y posiblemente por otros más que no se han hecho públicos, por parte del presidente de Oaxaca de Juárez, Oswaldo García Jarquín, el edil electo Francisco Martínez Neri anunció que se investigará a la administración saliente.

En entrevista colectiva, con respecto al caos por las protestas de los sindicalizados ante la falta de pagos, Martínez Neri reconoció el problema que le heredan, pues además de calmar la irritación laboral deben, principalmente , conseguir los recursos para pagar.

El presidente electo de Morena dijo que como nueva administración realizará las investigaciones necesarias fincar responsabilidades.

Sobre el estado financiero, dijo que a pesar que se encuentran en el proceso de entrega-recepción, desconoce el monto preciso de la duda actual, el cual espera conocer en próximos días.

El próximo presidente de la capital llamó al Congreso del Estado a analizar el problema financiero que enfrenta el ayuntamiento de Oaxaca de Juárez, con pago de pensionados, laudos laborales y desde luego problemáticas en las calles y el basurero municipal, por mencionar alguna de las carencias.

Martínez Neri apuntó que la administración de García Jarquín, también de Morena, se vio rebasada por los problemas laborales, pero de igual forma señaló que la forma de protestar este jueves y viernes de los trabajadores fueron extremas y dañan a la ciudad, por lo que no descartó que este tema también lo revisará al iniciar su gobierno.

