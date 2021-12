Mantiene Susana Harp ventaja en Oaxaca, revela encuesta de El Universal

-Con 55 % la aspirante a ser la candidata de morena a la gubernatura, es la persona mejor evaluada y que obtuvo el mayor número de opiniones positivas por parte de la ciudadanía oaxaqueña.

Redacción

Oaxaca, Oax. 10 de diciembre de 2021.- La Senadora de la República Susana Harp Iturribarría, lidera las encuestas como la persona con mayor aceptación para ser candidata de morena en la contienda a la gubernatura en 2022, así lo confirma la reciente encuesta realizada por ‘El Universal’.

El estudio señala que, a pregunta expresa a los encuestados sobre quién les gustaría que fuera el abanderado de morena en Oaxaca, con 28.2% prefiere a Susana Harp, superando a Salomón Jara Cruz.

Además, de acuerdo a los resultados de esta encuesta, Harp Iturribarría, aventaja con 55 % como la persona mejor evaluada. La legisladora obtuvo el mayor número de opiniones positivas por parte de las y los oaxaqueños.

Otro de los resultados de la métrica realizada por ‘El Universal’, revela que en la opinión de 55.6% de las personas, éste es el mejor momento para que una mujer esté al frente de la entidad; 65.3% manifiesta que ya es tiempo de que otro partido diferente al PRI gobierne el estado.

Añade que para el 32.7% de las personas, la honestidad es el principal atributo que deben poseer los aspirantes a la gubernatura, 30.2% piensa que tienen que cumplir lo que prometen y para el 10.6%, ser trabajador es fundamental.

Advierte que si hoy fueran las elecciones para gobernador, Morena tendría el 47.4% de las preferencias y el segundo lugar sería para el PRI, con un muy distante 5.5%.

Expone que morena es el partido que tiene más simpatizantes en el estado: 48.1% de los entrevistados se identifica con ese instituto político; por el contrario, el Revolucionario Institucional, es el más rechazado: 52.2% afirma que nunca votaría por él.

