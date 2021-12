Fue la última jornada de vacunación contra covid del 2021 en Tuxtepec

-La delegada de Bienestar en la Cuenca explicó que la jornada de refuerzo para adultos mayores se anunciará en próximas semanas; pero las de primeras dosis y segundas, la realizada este viernes es la última del año.

Ángel Camarena

Tuxtepec, Oaxaca. – La jornada de vacunación contra el covid-19 de primera y segunda dosis del biológico Pfizer para personas de 18 años en adelante, concluyó en orden y con baja afluencia este viernes, y con la cual se concluyeron las jornadas para la población en Tuxtepec sin el esquema completo contra el virus.

La delegada de Bienestar en la Cuenca del Papaloapan, Yesenia Barbosa Arcuri, dijo que en 2020 podría abrirse nuevas fechas, y aún están pendientes para la mayoría de los municipios la jornada de refuerzo para las personas de 60 años y más, pero que hayan completado su esquema hace 6 meses.

La jornada reciente se llevó a cabo en la sede del Tecnológico Nacional de Tuxtepec, a donde recibieron un estimado de 2 mil personas con rezago de dosis y quienes complementaran su esquema, con la segunda aplicación.

La delegada enfatizó que a la vacuna de refuerzo podrán acudir los adultos mayores que completaron su esquema hace 6 meses, pues , de esta forma se evitan reacciones adversas al mezclar los biológicos, pues se aplicará Astra Zeneca para todos en esta ocasión, y por ello es necesario el periodo de tiempo.

