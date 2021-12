Entrega AMH condecoraciones a personal de la policía estatal

Oaxaca de Juárez, Oax. 10 de diciembre de 2021. “A nombre de Oaxaca les agradecemos a ustedes y a sus familias por todo el trabajo que hacen todos los días a favor de la paz y de la gobernabilidad en la entidad”, expresó el gobernador Alejandro Murat Hinojosa al encabezar la entrega de condecoraciones por mérito, esfuerzo y labor de 38 elementos policiales y la premiación a 5 policías por años de servicio.

Ante la presencia de personal de la Policía Estatal, Murat Hinojosa refirió que era una deuda histórica que se tenía por parte del estado de Oaxaca con ellos y sus familias, porque su labor se sustenta en los principios y vocación de servir.

“Felicito y reconozco a los cuerpos de seguridad de nuestro estado porque en ellos está la confianza de nuestras familias para que Oaxaca viva en paz, para que Oaxaca vaya seguro en busca de su futuro. Hay cosas que no tienen que ver más que con el corazón, con los principios, con la vocación que es lo que tienen ustedes. Este reconocimiento es a esa vocación de servicio a favor de Oaxaca y me honra poder ser el primer gobernador que entrega estos reconocimientos”, apuntó.

Asimismo, el Gobernador señaló que Oaxaca es la novena entidad más segura del país, producto también del compromiso, del esfuerzo, honestidad y vocación del personal que integran cada una de las corporaciones policiales al desempeñar su labor diaria en apego a los principios constitucionales.

“Porque la dignidad no se compra, no está a la venta, porque la libertad de las oaxaqueñas, la paz de los oaxaqueños, su integridad física y patrimonial tampoco. Hoy es importante decirlo de manera clara y contundente. Tengo claro que hay retos importantes y que aquí está mi equipo, ustedes, que son el equipo de Oaxaca, que están para seguir dando la batalla, y por eso estamos aquí para darles las gracias”, enfatizó Murat Hinojosa.

El Jefe del Poder Ejecutivo refrendó su compromiso con el personal de la Policía Estatal para atender sus demandas, seguir fortaleciendo las instituciones de seguridad pública, con mejor equipamiento táctico, capacitación, mejores condiciones laborales, así como de sus instalaciones para el desarrollo de su labor.

“Arrancamos la construcción de cuarteles en todo el estado porque sé que se necesitan tener espacios dignos, he dado instrucciones para que se construyan ocho cuarteles en las ocho regiones de la entidad y tener presencia permanente. Este año se inició la construcción en el Ismo y la Costa. Quiero que sepan que cuentan con todo Oaxaca, cuentan con su gobernador, estoy listo para seguir trabajando con ustedes y con sus familias”, anotó.

En la ceremonia de entrega de condecoraciones que garantiza el pleno desarrollo institucional y se promueve en el personal policial la responsabilidad, honradez, diligencia, eficiencia y eficacia en el desarrollo de sus funciones, el secretario ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública (SESESP), José Manuel Vera Salinas, reconoció y felicitó a las y los policías estatales por los años de servicio, al señalar que son la columna vertebral de Seguridad Pública, y por conducir a los hombres y mujeres que brindan seguridad a las y los oaxaqueños.

“Estamos aquí para condecorar a las mujeres y hombres que nos dan seguridad pública con responsabilidad, son ustedes y todos los policías estatales que nos dan un Oaxaca seguro, los que le dan la posibilidad a los niños, niñas, mujeres, hombres y empresarios salir con seguridad y generar el desarrollo para el estado”, señaló.

En el evento en el que también estuvo presente la encargada de Despacho de la SSPO, Dalia Baños Noyola, señaló que durante los últimos 5 años la seguridad pública en Oaxaca ha mejorado sustancialmente, al avanzar ocho lugares a la baja; asimismo, apuntó que los objetivos, estrategias, líneas de acción y metas de planes estratégicos sectorial, gobernabilidad y seguridad del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022 están siendo cumplidos, gracias a la coordinación de las instituciones federales, estatales y municipales involucradas en la seguridad pública y principalmente a la policía estatal.

De igualmente reconoció y felicitó a los uniformados por su labor. “Gracias a nuestros policías mujeres y hombres dedicados a servir a Oaxaca, a su gente, con valor, lealtad, disciplina, convicción y compromiso social. Con este acto reconocemos los servicios prestados al Estado y a la sociedad oaxaqueña”.

Las y los elementos fueron condecorados con la mención honorífica y promoción por mérito especial. Además, se destacó el mérito policial en su primer orden y segundo orden; mérito cívico, social, ejemplar, tecnológico, facultativo, docente, deportivo, a la perseverancia, Guerrera del Sol y Guerrero del Sol.

La medalla Postmorten Caballero del Sol fue otorgada para los comandantes Erasmo Valdivia Jiménez y Antelmo Pacheco Vásquez, ambos perdieron la vida en el año 2003 en una emboscada. En tanto que el reconocimiento Guerrera del Sol se otorgó para la Policía Tercero, Ivonne Merino Castellanos, sobreviviente a secuestro por integrantes de una organización en el año 2006. También fueron destacados los uniformados por años de servicio: Policía Segundo Maurilio Benito Santiago por 50 años ininterrumpidos sirviendo en la seguridad.

En el evento estuvieron presentes la presidenta de la Comisión Permanente de Seguridad y Protección Ciudadana del Congreso del Estado, Diputada Local María Luisa Matus Fuentes; el Fiscal General del Estado, Arturo de Jesús Peimbert Calvo y el Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia, Eduardo Pinacho Sánchez.

