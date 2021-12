Empiezan a colocar estructura para colar “La Barca”; estructura cumple con normas: Obispo

-Aseguró que se están apoyando de expertos para que el trabajo esté garantizado.

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- Tras el accidente ocurrido en el año 2016 cuando colapsó la estructura y fallecieron 4 personas en la construcción de la Barca, los trabajos se han mantenido poco a poco y cumpliendo con todas las normas, para evitar otro accidente.

El Obispo de la Diócesis de Tuxtepec, José Alberto González Juárez, dijo que estos momentos están colocando la estructura de metal para poder colar, sin embargo reiteró que están pidiendo la ayuda de expertos para que se garantice todo el trabajo y no haya algún accidente.

Así como no especificó el porcentaje de la obra, tampoco especificó en cuantos años podrían terminar estos trabajos, “así como tal una fecha tope para decir ya lo voy a tener al 100 en todos los aspectos, mentiría, no se puede, es una obra muy grande de mucha importancia y que hemos tomado la responsabilidad de que se haga bien, y si se ha de llevar el tiempo suficiente que sea que se lo lleve, lo importante es que aseguremos y garanticemos la seguridad de nuestro pueblo”, reiteró.

Para continuar con estos trabajos, la Diócesis de Tuxtepec ha realizado diversas actividades, como la colecta del “pesito” y rifas que han ayudado a que poco a poco continúen con esta obra.

Tras el accidente en el año 2016, la obra se pauso un tiempo, después sin mucho “ruido”, continuaron los trabajos, los cuales van a paso lento, sin que hasta el momento se tenga una fecha de cuando la Barca podría estar terminada.

