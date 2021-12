Desechan basura en Santo Domingo de Guzmán y casa de edil de Oaxaca, para exigir solución

-En la capital, es el segundo día de protesta por los sindicalizados del ayuntamiento de Oaxaca de Juárez, quienes incrementarán sus movilizaciones hasta que el presidente pague deuda de más de 18 millones de pesos.

Mario Romero/José Cruz

Oaxaca de Juárez, Oax., 10 diciembre de 2021.- En manifestación por la desatención y medida de presión para que el presidente municipal Oswaldo García Jarquín, resuelva los pendientes de pago, los sindicalizados vaciaron un camión de camión a la puerta de su casa y otro más en el andador turístico.

Durante este segundo día de protesta, un grupo de sindicalizados del ayuntamiento capitalino, se trasladó al domicilio del edil para depositar los desechos como muestra de enojo por la desatención que ha presentado para resolver el problema antes de que finalice su administración el 31 de diciembre.

Así también, otro grupo realizó esta misma actividad, en el andador turístico “Macedonio Alcalá”, frente al templo de Santo Domingo de Guzmán, espacio ícono de la ciudad patrimonio.

Como parte de la protesta de este viernes, los trabajadores integrantes del sindicato Independiente 3 de Marzo bloquearon la calzada Porfirio Díaz, en inmediaciones de la Plaza Mazari, en la colonia Reforma.

Además de realizar la toma de al menos una docena de oficinas del ayuntamiento, ubicadas en distintos puntos de la ciudad.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario