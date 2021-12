Ambientalistas de ECAFFS celebran tres años de actividades; también tendrá relevo directivo

-La asociación ha creado la expoferia agro biocultural de limón de Betania, el Comité de Educación Conservación y Aprovechamiento de las Áreas Naturales del Ejido de Betania, entre otros que han sido de beneficio para el medio ambiente.

Ángel Camarena

Tuxtepec, Oaxaca. – La Asociación Educa Conserva y Aprende de la Flora y Fauna Silvestre (ECAFFS) celebra llegar a sus tres años de actividades a favor del medio ambiente, las cuales han sido aceptadas en comunidades para preservar la diversidad de la región.

El fundador, Lázaro Ramón Cruz Ferretti, dijo que la defensa por el medio ambiente y la conservación de áreas naturales en permanente, por lo que cumplir metas a corto plazo es difícil, sin embargo, la asociación logró importantes objetivos para involucrar a la población.

En este tiempo pudieron efectuar la expo feria agro biocultural de limón de Betania, así como la fundación del Comité de Educación Conservación y Aprovechamiento de las Áreas Naturales del Ejido de Betania, la creación de senderos y espacios recreativos dentro de las mismas reservas que tiene está población, así como la creación de los viveros en la comunidad de El Cedral.

Cruz Ferretti expresó que cerraran este año con la conclusión del proyecto de cinema conciencia para el 24 de diciembre, y tentativamente este procedimiento de sucesión se realizara el 21 de este mes además de su celebración del tercer aniversario.

Como parte de este tercer aniversario se realizará el cambio de la directiva de la fundación, así marcado en sus estatutos como una actividad sana en el crecimiento de la fundación.

Entre las metas para el 2020 se encuentran abrir oficinas en Ayutla y en Valle Nacional.

