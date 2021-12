Trabajadores de la Sección 22 protestan en el SAT, exigen regalos dignos de navidad

–Dijeron que es una ofensa que les hallan regalado una “olla pozolera” y un sartén como regalo navideño



Mario Romero/Jorge Acevedo



Oaxaca de Juárez, Oaxaca.- Este jueves Personal de Apoyo y Asistencia a la Educación (PAAE), se manifestaron en las oficinas del Servicio de Administración Tributaria (SAT) que se ubican en la calle de García Vigil en el centro histórico de Oaxaca de Juárez, los manifestantes retuvieron al personal dentro de las oficinas.



Una de las manifestantes, dijo que no están de acuerdo con el regalo que les hicieron llegar, el cual consiste en una “olla pozolera” y un sartén, lo cual calificaron como una burla hacia el personal y una violación a sus derechos laborales, ya que el regalo que les corresponde recibir en estas fechas, ha sido ganado por medio de la lucha sindical.



Señalaron que el grupo que se manifestó esta mañana representa a los más de 17 mil PAAEs, quienes reclaman al SAT que los impuestos que les recaudan deben ser reintegrados a su titular Olivia Rivera Gómez a quien acusan de “amañar” la negociación para la entrega de los regalos navideños, dijeron que el monto de lo que les dieron no justifica la cantidad recaudada.



Por esta situación los inconformes piden la destitución de Rivera Gómez, quien ya debió haber dejado la representatividad de los PAAE´s en Oaxaca, asimismo piden que se instale una mesa de diálogo con las autoridades correspondientes, a efecto de resolver esta situación.

