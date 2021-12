Susana Harp tiene todo para gobernar bien Oaxaca: Flavio Sosa, líder social

-Dijo que la decisión la tomarán los Oaxaqueños a través de las encuestas y no por influyentismo, acarreos o con ostentación de poder como se manejan otros grupos.

Alex Morales

Tuxtepec, Oaxaca.- En su visita a la región de la Cuenca el polémico ex Diputado Federal Flavio Sosa Villavicencio, habló sobre el proceso interno de Morena y dio su posicionamiento a favor de la Senadora Susana Harp Iturribarria, pues dijo que cuenta con todas las cualidades para ser la mejor Gobernadora de Oaxaca.

Explicó que la Legisladora Federal, es una mujer brillante y con la mayor iniciativa de Leyes en el Congreso, lo que la hace una candidata ideal para abanderar a Morena y de esta manera, alcanzar la Gubernatura de este Estado.

Sin embargo, explicó que esta decisión la tomarán solamente los Oaxaqueños a través de las encuestas y no por el influyentismo, el acarreo o la ostentación de poder, como se manejan algunos grupos que buscan proyectar a otros participantes en este proceso interno, para beneficiarlos con esta importante representación.

Sin embargo dijo que sea cual sea el resultado, la militancia y los adversarios deben de continuar en el proyecto, por lo que hace un llamado a la unidad y respetar el resultado de las encuestas y así, Oaxaca pueda tener un Gobierno de la 4T.

Por otro lado Sosa Villavicencio, reconoció la diferencia que sostiene actualmente con el Legislador Salomón Jara, pues aseguró que ha sido acusado por este funcionario a quien consideró su “amigo” de orquestar una Guerra sucia en su contra, a lo que negó este señalamiento, pues mencionó que todo esto se debe a que apoya el proyecto de la Senadora Susana Harp.

Reconocido como un personaje polémico Flavio Sosa Villavicencio, ha sido señalado en diferentes ocasiones de desestabilizar el estado, acto que inició desde el 2006 cuando fundó la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO).

