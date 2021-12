Por omisión denuncia sindicato 3 de marzo a edil de Oaxaca de Juárez

– Marcharon este jueves para denunciar que el Presidente Oswaldo García Jarquín ha sido omiso para solucionar sus demandas.

José Cruz/Jorge Acevedo

Oaxaca de Juárez, Oaxaca.- Este jueves el Sindicato Independiente 3 de marzo marchó para acompañar al Secretario General Bernabé Baltazar Díaz, quien presentó una denuncia en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA) en contra del edil capitalino Oswaldo García Jarquín, por el adeudo de 18 millones de pesos al fondo de pensiones y jubilaciones.

El contingente se concentró en las oficinas del sindicato ubicadas en la agencia de 5 señores, de ahí partieron caminando hacia la plaza de la danza, cuando iban sobre el boulevard Eduardo Vasconcelos, se detuvieron en la JLCA, para que su dirigente presentara la denuncia en contra del Presidente Municipal de Oaxaca de Juárez.

Los trabajadores señalaron que el edil capitalino se ha mostrado omiso para atender y resolver las necesidades de la base trabajadora, entre las que se encuentran la falta de suministros y equipos para las áreas en dónde el personal presta sus servicios, lo cual en ocasiones ha impedido que desempeñen sus labores, como el de recolección de basura.

Otra demanda es que el ayuntamiento adeuda alrededor de 18 millones de pesos al fondo de pensiones y jubilaciones, recurso que ya fue descontado del sueldo de la base trabajadora, por lo que no se explican el por qué no se ha cubierto dicho pago, el líder sindical comentó que en caso de seguir sin respuesta de parte de la autoridad municipal, contemplan iniciar un paro indefinido de labores.

Incluso mencionó que una vez más el gobierno municipal no hizo el pago de combustible, motivo por el cual no se dio el servicio de recolección de basura, es importante mencionar que esta situación se ha venido presentando con frecuencia desde hace algunos meses, lo cual da un mal aspecto al centro histórico de Oaxaca, que está considerado por la UNESCO, como patrimonio cultural de la humanidad.

