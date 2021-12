Llaman a jóvenes que están por cumplir mayoría de edad, a tramitar INE

-Esto en caso de que los 18 años los cumplan hasta el 5 de junio, que es el día de la jornada electoral



Dora Timoteo



Tuxtepec, Oaxaca.- El Vocal del Registro Federal de Electores de la Junta Distrital 01 con cabecera en Tuxtepec, Roberto Granillo Ayala, llamó a los jóvenes que aún no cumplen la mayoría de edad, para que tramiten su credencial de elector.



Dijo que tienen hasta el próximo 31 de enero para realizar trámites como inscripciones al padrón electoral, cambio de domicilio, así como reposiciones, corrección de datos personales y corrección de datos en la dirección, pero además los jóvenes que cumplen los 18 años hasta el próximo 5 de junio que es el día de la jornada electoral, pueden tramitar su credencial y así votar.



Reiteró que estos trámites se realizarán hasta el 31 de enero, por lo que invitó a los ciudadanos a realizarlos, ya que de febrero hasta días antes de la jornada solo habrá reimpresiones, y será hasta después de la jornada cuando vuelvan a retomar todos los tramites.



En cuanto a los horarios en el módulo de atención ciudadana, únicamente cerrará el viernes 24 y 31 de diciembre, trabajando en un horario normal de las 8 de la mañana a las 3 de la tarde, esto debido al proceso electoral que se avecina, y por lo tanto se debe de cumplir con algunas fechas para los tramites.



Reiteró además que la atención es únicamente por citas, y en caso de que alguien no acuda a ésta, pasarán a uno de los ciudadanos que están en espera y que tenga todos los documentos completos, por lo que exhortó a que realicen su cita antes de acudir y seguir las medidas de prevención como el uso del cubrebocas.

FOTO: Archivo

