Juventud motor de la esperanza en Oaxaca: Susana Harp

Redacción

Oaxaca, Oax. 09 de diciembre de 2021. La Senadora de la República, Susana Harp Iturribarría, agradeció el respaldo y apoyo de las y los jóvenes de Oaxaca, a su trabajo legislativo y en su caminar por los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas de la entidad.

Lo anterior durante la reunión que sostuvo la congresista con la comunidad juvenil proveniente de los diferentes municipios de la Región de Valles Centrales, en el municipio de Santa Lucía del Camino, para escuchar sus propuestas e ideas, a fin de fortalecer y generar leyes acordes a las necesidades actuales del estado y el país.

La también aspirante a ser la candidata de morena en la contienda para la gubernatura de Oaxaca en 2022, dijo que, sin duda son los jóvenes los que pueden contribuir con el cambio y progreso de la entidad, porque su participación es necesaria para poder generar un trabajo parlamentario que tenga la visión e integración de sus ideas y aportaciones, adecuado a las necesidades de la sociedad actual.

“Los jóvenes son el presente, los que están moviendo este país, ustedes son los que están exigiendo lo que hace falta, los que nos abren los ojos a los que ya pasamos en donde están ustedes, lo que nos están poniendo el dedo en la llaga de lo que duele” expresó la Senadora morenista .

Harp Iturribaría, indicó que hoy más que nunca se requiere trabajar en unidad con la juventud oaxaqueña, ante los cambios vertiginosos, que se viven en la sociedad . Mencionó como retos prioritarios: erradicar las diferentes formas de violencia que aquejan al estado, tomar medidas frente al cambio climático, acceso a la educación y en general, propiciar mediante leyes mejores condiciones de vida para los seres humanos, garantizando la aplicación de sus derechos fundamentales.

