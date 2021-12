Familiares exigen a Fiscalía localización de menor de 13 años desaparecida en San Antonio de la Cal

-Bloquean de manera intermitente el crucero de “La experimental”, reportan que la menor desapareció el pasado 29 de noviembre.

-La madre de la menor dijo que las autoridades les dijeron que ya la localizaron, sin embargo no ha tenido contacto con ella.

José Cruz/Jorge Acevedo

San Antonio de la Cal, Oaxaca.- Con una manifestación en el crucero de “La experimental”, familiares y amistades de la joven de 13 años Zualy Alexandra Arango Santiago, exigen a las autoridades que la presenten, ya que el pasado 6 de diciembre les notificaron que la menor ya había sido localizada luego de haber sido reportada como desaparecida.

Mariela Karen Santiago Camacho, madre de la menor, comentó que el pasado 29 de noviembre su hija desapareció, por lo que dieron aviso a las autoridades, quienes el 6 de diciembre les notificaron que habían encontrado a la menor, sin embargo hasta el momento no han tenido contacto ni comunicación con ella.

Detalló que le dijeron que se encontraba en el área de equidad de género, por lo que acudieron a esas oficinas y ahí les dijeron que la menor se estaba ahí, motivo por el cual exigen a las autoridades que les presenten a su hija, ya que solo les han mostrado una fotografía, pero no tienen certeza de que en realidad la hayan localizado.

Estas personas se instalan sobre la carretera cuando el semáforo está el rojo, es decir que no hay cierre a la circulación, asimismo Mariela Karen Santiago comentó que otro grupo de personas se encuentran en la caseta de Huitzo, para hacer presión a las autoridades para que den con el paradero de su hija.

Dijo que su hija fue vista por última vez el 29 de noviembre en la colonia Buena Vista de San Antonio de la Cal, Zualy Alexandra Arango Santiago mide 1.51 centímetros aproximadamente, es de piel morena, cara redonda, ojos color café oscuro, cabello negro lacio corto a la altura de los hombros, cejas semi pobladas y es de complexión robusta.

