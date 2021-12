Estallan protestas de sindicalizados contra Oswaldo Jarquín por omiso

Redacción



Oaxaca de Juárez, Oax., 09 de diciembre de 2021.- La desatención del presidente de la capital, Oswaldo García Jarquín, para subsanar los pendientes con la base trabajadora derivó en una serie de bloqueos simultáneos que terminaron por asfixiar a la ciudadanía.



Luego de no tener ningún tipo de respuesta por el edil, a sus pliegos de peticiones para las mejoras labores, así como al millonario adeudo del fondo de pensiones y cuotas sindicales, el Sindicato Independiente 3 de Marzo de movilizó este jueves , de forma masiva en distintos pintos de la ciudad.



La protesta escaló en el transcurso del día, pasó de una concentración en la Plaza de la Danza al bloqueo de 10 puntos en toda la ciudad, causando caos en la población al inmovilizar el tránsito.



Los puntos bloqueados fueron: Fuente de las Ocho Regiones, sobre Calzada Porfirio Díaz; crucero de Héroes de Chapultepec -Netzahualcóyotl y Héroes de Chapultepec- Amado Nervo, frente al IMSS y en crucero de Fonapas.



También sobre carretera internacional 190, frente al estadio de Béisbol y en calle de Derechos Humanos. Monumento a la Madre, Módulo Azul en el Infonavit Primero de Mayo, en Gómez Morín y Riberas del Atoyac.



Para los bloques retuvieron decenas de unidades del transporte urbano y camiones recolectores de basura.



Los manifestantes mencionaron las graves deficiencias en la actual administración que está a punto de fenecer; desde la falta de dinero para combustible para el servicio de recolección de basura, compra autos propios para el servicio, hasta la retención de su dinero por diferentes conceptos.

