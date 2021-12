Espera comedor de Tuxtepec Rajam, llegada de migrantes

-Ya estuvieron apoyando a dos familias de migrantes, pero esperan que lleguen más.

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- Debido a que en los últimos días, se ha visto un gran número de migrantes en busca del sueño americano, el encargado del comedor social y centro de restauración Rajam Hugo Avendaño, dio a conocer que espera que haya más migrantes que se beneficien con los alimentos que entregan, pero además con el apoyo a través del centro de restauración.

Explicó que hace un mes tuvieron 2 familias de migrantes de El Salvador y Honduras, por lo que espera que estos próximos días lleguen más, y el número de alimentos que entregan de manera diaria aumente.

Dijo que seguirán trabajando de manera normal durante este mes de diciembre, y no descartó que más adelante aterricen nuevos proyectos para solventar gastos que tienen en el centro de restauración por el que pagan una renta de más de 5 milpesos y en donde tienen actualmente a 26 personas.

Agregó que además este número de personas en el albergue sigue creciendo, y se les apoya para que una vez que consigan trabajo, se vayan a rentar y sean otras personas las beneficiadas.

Llamó a las personas a seguir apoyando en este comedor social, para que sigan entregando alimentos a las personas que más lo necesitan.

