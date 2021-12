Es posible revertir la contaminación; pero se necesita mucha voluntad: Martínez Neri

Comunicado

Oaxaca, Oax., diciembre 10 de 2021. El presidente electo para el municipio de Oaxaca de Juárez, Francisco Martínez Neri, señaló que para revertir la contaminación del agua, se requiere mucha voluntad y recursos financieros. Lo anterior en el marco de la inauguración del Primer Congreso Ciudadano del Agua, realizado el día de hoy, en la sala audio-visual del Congreso local.

Invitado por organizaciones ambientalistas como el Colectivo de Organizaciones Ambientalistas de Oaxaca (COAO), la Confederación Nacional Ambientalista (CONAE), y con la participación del diputado César Mateos Benítez, en representación del diputado Horacio Sosa Villavicencio, además de la asistencia de otras y otros legisladoras y legisladores locales, presidentes municipales electos, así como del grupo Arquitectura y Evaluación, el presidente electo para el municipio de Oaxaca de Juárez, asistió a la realización del Primer Congreso Ciudadano del Agua.

En su intervención, el próximo edil capitalino manifestó: “¿Qué cuentas vamos a dar a las nuevas generaciones respecto a nuestra responsabilidad en el tiempo que nos ha tocado vivir? Estamos en la oportunidad de iniciar un trabajo para resarcir nuestras culpas; pero debemos hacerlo por una obligación moral, no solo constitucional”, señaló.

Refirió que, si no se toman acciones, esta reunión sería otra más de tantas y tantas que hemos tenido; Sin embargo, dijo, ” las cosas pueden ser distintas cuando veo que hay una legislatura naciente que puede hacer mucho por la sociedad, cuando he podido escuchar, en ocasión diferente, al presidente de la Comisión de Recursos Hídricos de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, hablar del rescate de los ríos Atoyac y Salado, y hablar de cifras. Recuerdo que se habló de 10 mil millones de pesos”, puntualizó.

Estoy convencido de que sí podemos accionar juntos para encontrar soluciones al problema de la contaminación, expuso, e invitó a los presidentes municipales para que realicen acciones mínimas, porque mínimos son sus recursos; pero pueden hacer realidad algunas acciones con el tequio de los ciudadanos.

“Espero, que haya buenas conclusiones en este Primer Congreso Ciudadano del Agua, buenos propósitos; pero, sobre todo, acciones inmediatas para preservar ese líquido vital para los seres humanos”, finalizó, Francisco Martínez Neri.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario